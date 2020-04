4 maggio, si va verso il sì agli spostamenti tra Comuni: negozi e ristoranti però potrebbero restare ancora chiusi

4 maggio, si va verso il sì agli spostamenti tra Comuni: c’è il piano per riaprire anche negozi e ristoranti. Sul tavolo di Conte e Colao per la fase due l’ipotesi di permettere gli spostamenti anche fuori dal proprio Comune e all’interno delle singole regioni dal 4 maggio, lasciando però in vigore i limiti alla mobilità intra-regionale. Niente di deciso, viene spiegato, ma questo sarebbe al momento l’orientamento prevalente. Per quanto riguarda i ristoranti, da subito potrebbe essere permessa la vendita di cibi da asporto, per poi riaprire totalmente il 18 maggio. Tra le ipotesi invece c’è anche la riapertura dei negozi dall’11 maggio, ma già dal 4 potrebbero riaprire quelli di abbigliamento: i vestiti provati dai clienti dovranno essere tutti subito sanificati. “Il lockdown non si può protrarre: riprendiamo le attività purché in sicurezza. Non si può aprire in modo indiscriminato”. E’ quanto avrebbe detto il premier Giuseppe Conte alle parti sociali riunite in videoconferenza sulla Fase 2. Conte, illustrando il piano di Colao, avrebbe spiegato che dal 4 maggio potrebbero riprendere l’attività la manifattura, le costruzioni, i servizi alle persone e alcuneattività commerciali nel rispetto del protocollo sicurezza.