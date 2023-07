28enne muore a seguito di un intervento per dimagrire, la tragedia di Anna Giugliano

La giovane donna è morta dieci giorni dopo l’intervento per una grave infezione e il decesso risale allo scorso. Ora, però, il medico che l’ha operata – come riporta il quotidiano “Il Giorno”- è indagato come atto dovuto. A quanto dichiarato dall’avvocato della famiglia Ciro Giordano sempre a “Il Giorno”a causare la morte sarebbe stato “un errore al momento della sutura che non sarebbe stata completata nel modo necessario ad evitare la fuoriuscita nell’addome di liquidi corporei che poi, infettandosi, hanno causato la morte per sepsi.”

Anna si era rivolta all’ Humanitas di Rozzano e quando è tornata in ospedale era già in gravi condizioni. Lamentava forti fitte alla pancia e secondo l’ospedale “Ogni trattamento rianimatorio e chirurgico posto in essere non è stato sufficiente a fronte di un situazione clinica già compromessa”

Restano da fare tutti i doverosi accertamenti del caso e saranno estremamente preziosi i referti dell’autopsia effettuata sulla giovane.