Sangue a Selargius. Ieri pomeriggio Stefano Pilleri, 25enne di Sinnai, è stato ferito a un braccio con una coltellata nella zona di Su Planu. Il giovane non è in pericolo di vita. I carabinieri indagano sull’accaduto cercando di ricostruire la vicenda.

Secondo i militari non è escluso che l’episodio di violenza possa ricondursi delle attività di Pilleri, finite nel mirino di “Striscia la Notizia”.

La trasmissione di Mediaset ha messo sotto accusa il 25enne, imputandogli di essersi fatto spedire merce da tutta Italia e di non pagarla, limitandosi a spedire le fotografie di bonifici effettuati ma che poi venivano annullati. Per il legale di Pilleri non esiterebbero procedimenti a carico del giovane di Sinnai, inoltre le attività sarebbero “irrilevanti sotto il profilo il penale o comunque non punibili”.