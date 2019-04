25 aprile a Cagliari, in piazza anche i Radicali: “Salvini, fai male a non manifestare con noi”

Venticinque aprile, festa della Liberazione anche a Cagliari. Tra le migliaia di partecipanti ci sono anche i Radicali della Sardegna. Bandiere tra le mani e vari cartelli con l’appello per salvare la loro radio, Radio Radicale, ma anche con slogan a favore degli Stati Uniti d’Europa e contro i nazionalismi. Laura Di Napoli, esponente radicale, è netta: “È una festa importantissima, soprattutto in questo periodo storico nel quale stiamo rivivendo in parte quanto accaduto agli ebrei, solo che stavolta sono altre persone, cioè tutti quegli esseri umani allontanati o etichettati come qualcosa di inadatto alla società e relegati in lager lontani dalla vista delle persone”, dice la Di Napoli. E il pensiero va subito a Matteo Salvini, il ministro dell’Interno non partecipa a nessun festeggiamento per la Liberazione.

“Sbaglia, noi siamo per gli Stati Uniti d’Europa e contro i nazionalismi che portano solo divisioni. Salvini dovrebbe partecipare e fare in modo che non si ripetano più degli errori già vissuti in passato, condannati da tutti, alla fine anche da lui”.