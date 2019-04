25 Aprile a Cagliari, ecco tutte le limitazioni al traffico

In occasione della Festa del 73° Anniversario della Liberazione, nella via Alghero e nelle altre vie saranno istituite deviazioni del traffico come di seguito specificato.

Istituzione di una breve interruzione del traffico veicolare durante il passaggio del corteo, nella fascia oraria 9.30-13.30, per il giorno 25.04.19, nelle vie: Alghero, Garibaldi, Sonnino (con sosta al parco delle Rimembranze), piazza Lippi, Sonnino, Bonaria (con sosta di piazza Lussu), piazza Amendola, Roma lato portici, Sassari, piazza del Carmine.

Istituzione del divieto di transito al traffico veicolare nella fascia oraria 9.00-13.30, per il giorno 25.04.19 su tutta la piazza del Carmine.

Sempre nella piazza del Carmine, nella medesima giornata, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati, nella fascia oraria 00.00-13.30.

Deviazioni del traffico veicolare nella stessa data e orari:

Via Crispi/via Sassari: obbligo di svolta a sinistra da via Crispi verso la via Sassari con direzione viale La Playa

Piazza del Carmine/via Maddalena: obbligo di svolta verso il viale Trieste (impedire l’accesso in piazza del Carmine).