2021, nasce l’Assemini del futuro con numeri da capogiro

2021: Nasce l’Assemini del futuro. Numeri da capogiro per il progetto di sviluppo urbano di “Cuccuru Macciorri”, appena approvato, “per dare un segnale immediato di rinascita alla città di Assemini” comunica il vicesindaco Gianluca Mandas.

Nasce il futuro di Assemini, quindi, a dirlo sono i numeri: 40 ettari di estensione, 250.000 mc di volumi residenziali, 1.800 nuovi abitanti, 40.000 mc di attività produttive, 40.000 mc di servizi pubblici ai quali si aggiungono 20 ettari di spazi verdi, un nuovo palazzetto dello sport e attività ricettive e di intrattenimento.

Una città dentro la città, insomma, “costruita sui capisaldi della sostenibilità ambientale, economica e sociale, qualità e connettività dei servizi, che pone al centro la persona ed il valore dei rapporti umani.

Un progetto di grande valore certificato dal voto unanime di tutto il Consiglio Comunale della sindaca Sabrina Licheri.