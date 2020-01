2020, l’anno magico del Topo: ecco tutti i segreti dell’oroscopo cinese di quest’anno

È già passato quasi un mese dall’inizio dell’anno e fuochi d’artificio e cenoni sono ormai un lontano ricordo, ma per la Cina i veri festeggiamenti cominciano ora!

Celebrando la propria anima orientale, Wiko – il brand franco-cinese di smartphone portavoce del “lusso democratico” – ha scelto di onorare il Capodanno Cinese con l’originale “social oroscopo” di Ginny, astrologa e autrice del blog “Una parola buona per tutti”.Un pratico compendio per offrire consigli di sopravvivenza ai nati sotto il segno del Topo, e non solo.

Il 25 gennaio inizia, infatti, l’anno del Topo di metallo, il primo dei 12 segni zodiacali cinesi. Secondo l’astrologia cinese un ciclo astrologico completo dura 60 anni, poiché ogni anno è associato a un segno zodiacale combinato con uno dei cinque elementi: metallo, legno, acqua, fuoco e terra.

“Il ciclo nel quale ci troviamo è il 78esimo ed è iniziato nel 1984. Il 2020 si preannuncia un periodo di grandi ricchezze e confronti culturali, sebbene per alcuni richiederà maggiori investimenti e fatiche”, dichiara Ginny. “Il Topo, molto simile per caratteristiche distintive al nostro Sagittario, è il segno della comunicazione e del dialogo: spazio alla vivacità e alla vita ‘social’ dunque, per restare in contatto con amici e persone care oltre ogni device!”

Lo spirito socievole del Topo influenzerà tutti i segni zodiacali cinesi nei prossimi mesi. E il vostro?

Scoprite cosa vi attende:

TOPO

(nati negli anni 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948…)

L’anno del Topo sarà particolarmente fortunato per chi è nato sotto il suo segno. I successi sono all’ordine del giorno e per la prima volta richiederanno minore fatica e soprattutto minori attese, specialmente in ambito finanziario. Un consiglio? Scaricate sul vostro smartphone qualche app di personal finance e date il via agli investimenti online…d’altronde il Topo è il segno dell’ottimismo e il rischio il suo mestiere!

BUE

(2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949…)

Troppo lavoro e niente svago? Non quest’anno! Il Topo alleggerirà anche la ferrea disciplina del Bue, dando inizio a un periodo di serenità e di nuovi progetti: grazie alla stabilità economica, che vi permetterà di rilassarvi e sentirvi al sicuro, potrete dedicarvi di più all’amore e, perché no, pensare ad allargare la famiglia. Smartphone alla mano: è tempo di cercare casa!

TIGRE

(2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950…)

La tigre, che nell’oroscopo occidentale è spesso associata all’Acquario, è un’ottima comunicatrice ma odia le regole. I nati di questo segno preferiscono di gran lunga l’improvvisazione, sono vulcani di idee sempre alla ricerca di nuova energia e vogliono emergere come “precursori”. Proprio per questo, non potete rinunciare a essere i primi a testare le nuove tecnologie e pretendete uno smartphone dalla super batteria, come quella long-lasting Wiko View3 Pro. Attenzione però amici della tigre: nell’anno del Topo vi toccherà mettere la testa a posto, pena…rimanere a tasche vuote (o a pile scariche!)

CONIGLIO

(2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951…)

Un anno senza infamia e senza lode per le persone nate sotto il segno del Coniglio. Non vi aspettano né grandi sorprese né tragiche rivoluzioni…Praticamente un anno che passerà via come le lunghe ore in treno impiegate a curiosare i social di amici e parenti. Più che influencer, sarete spettatori dei profili degli altri: i vostri folli sogni di gloria dovranno attendere.

DRAGO

(2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952…)

“C’era una volta un Topo innamorato di un Drago…”, quest’anno potrebbe essere l’inizio di una favola del nostro tempo per i nati del segno. Il Drago è l’imperatore assoluto, vitale e audace (anche se a volte un po’ megalomane, bisogna ammetterlo). E nell’anno del Topo questo segno zodiacale diventa ancora più sicuro di sé, scrive le caption più apprezzate, scatta le foto più luminose e raccoglie fan adoranti da ogni dove. Aprite le app, un nuovo eroe è arrivato nei vostri feed!

SERPENTE

(2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953…)

Il Serpente è un segno dalle mille contraddizioni: amante del lusso ma anche della tranquillità, degli acquisti pazzi e della vita solitaria. Quest’anno passerà il suo tempo strisciando…la carta di credito! Tra un e-commerce di abbigliamento e uno di design e arredamenti, le persone nate sotto il segno del Serpente si rifugeranno nella propria casa o nei boschi per sfuggire alle orde di imitatori e imposteranno la privacy su “amici più stretti”: non sia mai che qualcuno tenti di copiarvi il look!

CAVALLO

(2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954…)

L’anno del Topo sarà un anno difficile per i nati sotto il segno cinese del Cavallo. Simili ai nostri Gemelli, i Cavallo sono vivaci ma spesso incauti, mutevoli sia nell’umore che negli interessi, creativi e appassionati ma poco solidi. Quest’anno esaspererà il vostro senso di instabilità e il totale rifiuto per ogni presa di posizione. Flash o non flash, filtro blu o filtro bellezza, ogni scelta sarà un dilemma. Finite per rinunciare ai selfie e chiedete a qualcun altro di farvi uno scatto, o meglio due, che poi al limite fate una gallery…non sapete proprio decidere!

PECORA

(2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955…)

Nello Zodiaco cinese la Pecora è il segno femminile per eccellenza: materna, protettiva, attenta e dolce. Nell’anno del Topo la Pecora avrà fermezza e fiducia nelle sue capacità e potrà stendere le basi per la propria crescita in ogni campo. Sul lavoro e in famiglia, sarete Pecore travestite da Leoni: non vi farete mai mettere i piedi in testa e aprirete un blog d’opinione per dire sempre la vostra (sempre con gentilezza, si capisce!)

SCIMMIA

(2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956…)

La scimmia e il Topo vanno molto d’accordo. Questo segno ha caratteristiche simili al nostro Leone: tenaci e vitali, geniali ma molto gelosi, potrebbero arrivare a monitorare il GPS del vostro smartphone per sapere dove siete in ogni momento! Nell’anno del Topo, la Scimmia avrà delle belle sorprese, soprattutto in ambito economico. La praticità che vi contraddistingue vi farà ottenere successo in ogni campo, che fortunelli!

GALLO

(2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957…)

Il Gallo è un segno controverso: sembra spavaldo (come un gallo, appunto) ma in realtà abbassa spesso la cresta! È accorto e sensibile e molto spesso pauroso e pignolo. L’iniezione di fiducia che gli darà l’influenza del Topo lo destabilizzerà: avrà sempre la sensazione di rincorrere gli altri, che avranno sempre più follower di lui, più visualizzazioni e più contatti! Tutti sembrano spiccare il volo, mentre il Gallo, pur avendo le ali, resta un pollo e la cosa lo innervosisce parecchio. Una maratona di video motivazionali su YouTube sarà la giusta medicina, purché abbiate uno smartphone con display full screen per massima immersività, come quello del View3 di Wiko.

CANE

(2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958…)

Il Cane è il migliore amico dello Zodiaco cinese! Segno moderato e fedele, apprezzerà la socievolezza e la condivisione del Topo. Sarà un anno di feste e cene in compagnia; preparatevi quindi a creare milioni di chat di gruppo per organizzare tutti gli impegni con gli amici…quegli stessi amici che si dimostreranno molto utili per voi anche in ambito lavorativo.

MAIALE

(2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959…)

Il Maiale è calmo e comprensivo, si prende cura di voi ma preferisce che non si sappia. Nei segreti sguazza come nessun altro… Potrebbe addirittura chiamarvi con un numero anonimo o iscriversi a un forum sotto falso nome. Nell’anno del Topo il Maiale è preoccupato: sarà perché in generale va in ansia facilmente o perché nei prossimi mesi troverà qualche ostacolo, quel che è certo è che, per i nati del segno, nel 2020 verrà prima il dovere e poi, forse, il piacere!

Pronti a festeggiare?