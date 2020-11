2020, la doccia fredda: stop ai mercatini di Natale, anche in Sardegna che è zona gialla. Lo stabilisce una circolare del nuovo Dpcm: “Le manifestazioni locali “con prevalente carattere commerciale” e anche quelle di natura fieristica, come nel caso dei “cosiddetti mercatini di Natale”, ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate. Si prospetta dunque un Natale con poche luci e nessun mercatino nelle nostre città, anche in Sardegna.