19enne trovato senza vita nella casa di un amico che lo ospitava

Lorenzo Germani, un ragazzo di 19 anni trovato senza vita a casa di un suo amico 50enne che lo ospitava da tempo ad Arce, in provincia di Frosinone. Le indagini sono in corso, ma l’ipotesi più probabile è che il giovane sia morto nel sonno. La tragedia è accaduta nella tarda mattinata di ieri, quando l’amico di Lorenzo ha allertato i soccorsi, che purtroppo non hanno potuto fare nulla se non verificare il decesso del giovane.

L’intera comunità di Arce è sconvolta e il sindaco Luigi Germani ha espresso il cordoglio di tutti anche per la prematura morte della vicesindaca di Roccadarce, Marilena Di Folco, portata via da una malattia a soli 42 anni: “Sono momenti questi in cui avverto il peso, come primo cittadino e come padre, di rappresentare una comunità.” – ha scritto il Sindaco- “Sono notizie che non avremmo mai voluto ricevere. Il mio pensiero va alle famiglie di questi giovani, alla quale mi stringo in un commosso abbraccio. Due viete che si sono spezzate troppo presto, proprio quando avrebbero dovuto spiccare il volo verso il futuro. A nome di tutta l’Amministrazione comunale e della Giunta desidero esprimere le mie più profonde condoglianza e la mia vicinanza ai familiari tutti”.