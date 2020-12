18 dicembre 2020, nasce Radio Casteddu: una maratona di oltre 5 ore su Fb con 50 ospiti qualificati in diretta con gli ascoltatori

Ora ci siamo: domani, venerdì 18 dicembre 2020, nasce Radio Casteddu con una lunga maratona in diretta Fb dalle 16,30 alle 21,30, con oltre 50 ospiti qualificati che interverranno nel giorno del debutto della prima radio all news 24 in Sardegna. In studio Jacopo Norfo e Paolo Rapeanu, nel giorno in cui Casteddu Online compie 9 anni, con tantissimi ascoltatori in linea che potranno intervenire e commentare, il via alla nuova radio che ogni giorno vi fornirà informazione 24 ore su 24. Una maratona in stile Mentana (che verrà poi ripetuta per i fatti più eclatanti in Sardegna) tirerà giù il velo al grande progetto ideato dalla società editrice Pagina 10, in collaborazione con la redazione. La maratona sarà una grande festa dell’informazione: parteciperanno sindaci, consiglieri regionali e comunali di Cagliari e area vasta, rappresentanti del commercio e del volontariato, sportivi, giornalisti e tanti altri. Si parlerà del Natale blindato con l’emergenza Covid, delle prospettive del 2021 per Cagliari e tutta la Sardegna, e di tutti i temi che in questi giorni sono sulla nostra home page. Sarà solo il primo ciak di Radio Casteddu, che a brevissimo trasmetterà in streaming, sul canale Dab 10 A (Digital radio in tutte le autoradio e le nuove radioline), e sulle App gratuite per Android e Iphone che dalle prossime ore potrete scaricare per ascoltare comodamente Radio Casteddu ovunque voi siate. A qualunque ora del giorno e della notte, troverete le nostre notizie in diretta. Con un giornale radio (Casteddu News) in diretta ogni ora dalle 5 alle 24, Una lunga striscia di informazione ogni ora dall’alba alla notte (Cagliari All News 24), il giornale delle 24 nel cuore della notte e soprattutto molti programmi in diretta con la gente sarda protagonista.

Sarete voi infatti con i vostri messaggi vocali a condurre da soli il programma Casteddu People, in onda alle 13. Paolo Rapeanu condurrà ogni giorno alle 18 “Radio Casteddu la fai tu”, la trasmissione dedicata soltanto a voi ascoltatori, con gli interventi dei lettori in diretta su qualunque emergenza da denunciare. Domenica alle 17 ci sarà anche il debutto di “A bocce ferme, linea ai tifosi del Cagliari senza filtri”: in studio Jacopo Norfo che cinque minuti dopo il fischio finale di Cagliari-Udinese si collegherà con tifosi del Cagliari da tutta la Sardegna e dal mondo, si potrà criticare liberamente, gioire ed esultare per tutto il campionato della squadra di Di Francesco. Il tutto, ovviamente, non solo su Radio Casteddu ma anche sulla pagina Fb di Casteddu Online, con oltre 200mila utenti unici al giorno. Troverete inoltre il player di Radio Casteddu sia sulla home page del giornale sia sulla pagina Fb. E da lunedì prima puntata anche di Casteddu Sera, il programma di punta di radio casteddu, con ospiti importanti ogni sera per fare il punto della giornata, il rotocalco in diretta di Jacopo Norfo e Paolo Rapeanu. Ci saranno poi quotidianamente i notiziari sul calcio di Gigi Garau, il programma “Club Giovani” dedicato ai giovani e realizzato da Francesco Piras, la striscia “Casteddu Buone notizie” di Marco Biggio dedicata a tutte quelle news che invece ci danno speranza. Tanti altri programmi saranno inseriti nel nostro palinsesto a partire dal lunedì prossimo. Ma intanto, siete pronti a festeggiare con noi il giorno zero di Radio Casteddu? Seguite con noi domani la maratona su Fb dalle 16,30 alle 21,30 e guardate il VIDEO di presentazione. Grazie a tutti, carissimi lettori, vi aspettiamo per partecipare quando volete in radio in prima persona perchè questa radio è dedicata solo alla gente, e i veri unici protagonisti sarete voi. (j.n.)