14enne ucciso a colpi di pistola nel parcheggio della metro C a Pantano

I fatti risalgono a questa notte, attorno alle 3. Un ragazzino di 14 anni, Ivan Alexandru, è stato freddato a colpi di pistola all’addome e alla gamba nel parcheggio della metro C a Pantano, nel comune di Monte Compatri, al confine con il territorio di Roma.

A nulla sono serviti i soccorsi, chiamati da un passante, che non sono riusciti a rianimare il giovane.

Le indagini sono, chiaramente, ancora in corso ma l’ipotesi più accreditata è quella di un regolamento di conti dopo una lite fra gruppi rivali. La lite sarebbe iniziata prima in un bar, e poi conclusa tragicamente nel parcheggio della metro.il giovane romeno sarebbe stato colpito da un’auto in corsa e probabilmente, ma anche questo è ancora da verificare, l’intenzione non era quella uccidere ma di dare un avvertimento.

La zona dell’omicidio non è di certo fra le più tranquille, e spesso viene sfruttata per spaccio e attività criminali.

Il Sindaco di Monte Compatri, Francesco Ferri, come riporta Roma Today, ha commentato l’accaduto: “‘Il delitto avvenuto stanotte è un fatto che lascia sgomenta la nostra comunità e impone delle riflessioni, perché non si può morire in un modo così violento e tragico a 14 anni. La struttura comunale si è messa immediatamente a disposizione degli inquirenti per dare pieno supporto alle indagini in corso, fornendo anche le riprese effettuate dal circuito di videosorveglianza comunale”. E si augura “che venga fatta piena luce su quanto accaduto. In queste ore sono a stretto contatto con il Prefetto a cui ho chiesto una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Tutte le istituzioni hanno il dovere di confrontarsi per far sì che quest’area diventi un importante snodo viario così come è stata concepita”.