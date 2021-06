“L’autovelox fa sparire gli incidenti sulla 131 dir: da 200 a 2 in un anno”

“Abbiamo messo l’autovelox sulla 131 dir e siamo passati da 200 incidenti l’anno a solo due incidenti gravi: un crollo verticale. Abbiamo fatto 8mila multe in un anno e la pagano tutti. In quella strada è facilissimo che avvengano incidenti”. Così Gigi Concu, sindaco di Selargius a Radio Casteddu.

“I lavori in viale Marconi?”, aggiunge, “noi stiamo passando tra Is Pontis Paris e Quartu, dobbiamo avere pazienza per un paio di mesi poi gli effetti li vedremo dopo l’estate. Ricordo che con 4 milioni di euro interverremo sullo svincolo di Is Pontis Paris, ma per i lavori ci vorrà qualche anno”.

Ieri è stato presentato il matrimonio selargino: “Il segreto sta nel coinvolgimento dell’intera città, la gente è coinvolta e fa suo l’evento. Ci son strade come via Matteotti completamente addobbata coi fiori. I cittadini preparano i dolci tipici e li offrono assieme al moscato. E poi ci sono gli sposo: hanno atteso tanto per questo matrimonio, la sposa si è commossa perché ha pensato alla nonna selargina doc che sicuramente avrebbe apprezzato il sì in costume tradizionale della nipote”.

