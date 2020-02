Paura sulla 131, maxi tamponamento tra Cagliari e Sestu

Incidente stradale questo pomeriggio nella SS 131 dir. In realtà sono due incidenti distinti, ma contigui. Una Ford Fiesta condotta da un 36enne di Villaspeciosa stava percorrendo la SS 131 dir in direzione Sestu, arrivato al km 5.500 ha arrestato l’auto e si è incolonnato ad altri veicoli anch’essi fermi. Da dietro sopraggiunge una Fiat Panda condotta da un 35enne di Cagliari che, ormai fermo, è stato tamponato da una Fiat Punto condotta da 46enne residente a Cagliari, la quale a sua volta lo sospingeva in avanti andando a tamponare a sua volta la Ford Fiesta. Nessun ferito.