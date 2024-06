100 km a nuoto per fermare il cancro: nuova impresa di Gabriele Catta

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

A luglio la nuova sfida dello sportivo monserratino che, da anni, si prodiga al fine di supportare la fondazione Airc.

100 km a nuoto non-stop, da diverse settimane Catta si allena duramente, senza sosta, per vincere, ancora una volta: giovane e determinato, l’atleta di Monserrato, in memoria dell’amato nonno scomparso per leucemia, non si arrende e ogni anno propone una sfida in nome della ricerca.

Ed è così che il prossimo mese affronterà la traversata di 100 km, nuotando sia di giorno che di notte, sfidando il suo amato mare che gli ha già regalato tantissime soddisfazioni e che, anche questa volta, non lo deluderà: comunque vada, infatti, ha già vinto. Una encomiabile forza che parte dal cuore, al fine di contribuire alla ricerca per sconfiggere il male che, ogni giorno, segna migliaia di persone.