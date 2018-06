Zoo Basilea, muore gorilla Goma: aveva 58 anni. Prima della sua specie ad essere nata in uno zoo europeo

Nello zoo di Basilea all’età di 58 anni, giovedì è morta la gorilla Goma. E’ stata la beniamina dei basilesi, prima gorilla nata in uno zoo europeo. Una storia molto particolare la sua, anche perchè i primi anni della sua vita li ha passati con la famiglia dell’allora direttore dello zoo. Goma aveva da subito attirato su di se l’attenzione internazionale. Nata nel 1959 allo zoo di Basilea, la piccola gorilla era stata respinta dalla madre.

Il direttore dello zoo e la moglie, avevano allora deciso di allevarla in casa, almeno per il primo anno e mezzo di vita. I responsabili della struttura hanno dichiarato che l’età raggiunta da Goma è considerata molto avanzata per la specie. Diventata nonna e rimasta sana per molto tempo, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, le sue condizioni di salute sono peggiorate solo poche settimane fa. Sembrava assente, stanca e mangiava sempre meno. Giovedì mattina, ha rosicchiato qualcosa prima di andare a dormire. Poco dopo, non ha più risposto ai richiami dei membri del branco che si avvicinavano a lei, per morire poche ore dopo, verso mezzogiorno.

