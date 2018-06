Zia Rosa, 101 anni, sarda: va a votare per non lasciare il suo paese in mano a un commissario

di Jacopo Norfo

“Lei è Zia Rosa di Nughedu Santa Vittoria. 101 anni. Il suo paese rischia di essere commissariato se non si dovesse raggiungere il quorum e questa donna oggi è andata a votare per contribuire a dare un futuro migliore al luogo dove vive da sempre”: la pagina Fb di Laura Laccabadora celebra così la nonnina di Sardegna, al voto nel suo paese, con questa meravigliosa foto. Che diventa virale, il simbolo della longevità e della democrazia. Ma anche dell’orgoglio che solo la Sardegna può avere: una donna che va a votare per non lasciare il suo paese in mano a un commissario.

Ultima modifica: 11 giugno 2018