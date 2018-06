Zedda contro Salvini: “Acquarius, il governo autorizzi subito lo sbarco dei migranti in Italia”

Massimo Zedda contro Matteo Salvini: il sindaco di Cagliari chiede al governo di autorizzare immediatamente lo sbarco di Acquarius in terra italiana. “Nel Mediterraneo c’è una nave con 629 persone a bordo- dice il primo cittadino di Cagliari- non possiamo lasciare 11 bambini, 7 donne incinte e 123 minori in balia della disperazione. C’è un senso, un principio, un sentimento che le politiche hanno il dovere di anteporre: l’umanità.Il rischio è che esseri umani e bambini paghino le conseguenze più pesanti di scelte irrazionali, scellerate e demagogiche.Il governo autorizzi l’ingresso della nave in acque italiane e discuta, nelle sedi opportune, con l’Europa, le politiche dell’accoglienza”.

Ultima modifica: 10 giugno 2018