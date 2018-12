Zedda: “Non mi dimetto da sindaco per la Regione”. Se vince, Luisa Anna Marras al timone della città sino al 2020

Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, candidato governatore del Pd, non si dimetterà da primo cittadino per la corsa alla Regione. In caso di vittoria, la città sarà guidata sino al 2020 dall’attuale vice Luisa Anna Marras, che diventerebbe sindaca (pro tempore) senza essere mai stata votata per questo incarico dai cittadini. Intanto lo stesso Zedda ieri ha curiosamente disertato l’assemblea del Pd a Tramatza con tutti gli amministratori locali: “Ero impegnato per un’intervista con l’Unione Sarda e per il compleanno del Convitto”, si è giustificato Zedda. Che ha dunque preferito l’impegno con l’Unione Sarda all’assemblea con tanti esponenti del partito pronti a sostenerlo nella sfida contro Solinas del centrodestra e contro il M5S. Proprio nell’intervista concessa all’Unione, Zedda ha chiarito che non lascerà la carica di sindaco.

Ultima modifica: 2 dicembre 2018