Zedda difende Mattarella: “Si è opposto alla minaccia di uscita dall’euro”

“Ma quale Savona? Mattarella si è opposto all’ampliamento del buco di 170 miliardi di euro e alla minaccia di uscita dall’euro”. Così il primo cittadino in aula. Poco prima che, su invito del capogruppo Pd Fabrizio Rodin, la maggioranza lasciasse l’aula per recarsi in piazza Palazzo alla manifestazione a sostegno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella organizzata dal partito democratico cagliaritano. In aula son rimasti l’opposizione (centrodestra e Movimento 5 Stelle) e gli Autonomisti con Lussu (ex sardisti rimasti fedeli a Zedda), ma è mancato il numero legale e la seduta è stata sospesa. Zedda è stato protagonista di un vivace battibecco con Piergiorgio Massidda, #Cagliari16 e con Pino Calledda del Movimento 5 Stelle.

“Abbiamo perso tempo mentre i cagliaritani chiedono interventi di carattere sociale”, ha sottolineato Alessandro Sorgia del gruppo misto.

“Viviamo un’emergenza democratica. Iil presidente della Repubblica è oggetto di attacchi sui social. E’ legittimo criticarlo, ma non gli si può augurare la morte”, spiega Fabrizio Rodin, capogruppo Pd, “c’è un limite a tutto qui parliamo di reati, così abbiamo ritenuto di dare una testimonianza forte in aula, prima abbiamo votato le delibere e poi siamo scesi in piazza. La domanda è questa: se non andiamo in piazza per testimoniare la vicinanza al presidente per cosa ci andiamo”?

E se in piazza Palazzo si è svolta la manifestazione del Pd pro Mattarella, in via Cammino Nuovo si è svolto un flash mob di Fratelli d’Italia contro le scelte del Quirinale, con tricolore e striscione: “La sovranità è del popolo e non dei mercati”.

Ultima modifica: 29 maggio 2018