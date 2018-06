“Zedda, chi imbroglia i popoli sei tu: a Cagliari la tassa sui rifiuti non scenderÃ ”

Il sindaco Massimo Zedda bolla, con un’intervista esclusiva a Cagliari Online, Di Maio e Salvini come “imbroglia popoli”, proprio a ridosso della loro nomina a ministri nel nuovo Governo targato Giuseppe Conte. E scoppiano le polemiche, soprattutto a livello cittadino. Pierluigi Mannino, consigliere comunale di #Cagliari16 e tessera di Fratelli d’Italia in viaggio verso le sue tasche, con tanto di candidatura alle prossime regionali, si scaglia contro il sindaco: “Sono più ‘imbroglia popoli’ Di Maio e Salvini o chi dice di ridurre la Tari costringendo i cittadini a lavorare, pagandolo, per il Comune?”, chiede, polemico, Mannino.

Che rincara la dose: “I cagliaritani che vivono in grandi condomini sono costretti ad esborsi ulteriori, anche cento euro in più all’anno per il lavaggio dei maxi mastelli. In certi casi sarebbe meglio evitare di proferire parole”.

Ultima modifica: 2 giugno 2018