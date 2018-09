Si può dire, seppur con tutti i “forse” del caso, che la scelta del sindaco Massimo Zedda di mettere offline l’internet gratis in piazza del Carmine rappresenti una vittoria per i commercianti che, da ani, si sono lamentati del degrado nel quale stava versando – e versa ancora oggi – la piazza ex salotto buono di Cagliari. Silvana Pacini, una vita trascorsa a vendere dolciumi, dall’entrata del suo negozio esulta: “La decisione di Zedda è più che saggia, lo stavamo chiedendo da molto tempo. Con il wi-fi gratuito tutti venivano qui, adesso invece possono andare da altre parti per non disturbare, magari tra i parcheggi dello stadio”. Una presenza che crea quindi disturbo? La Pacini precisa: “Per me sono ragazzi che mi fanno anche tenerezza soprattutto quando giocano a pallone in piazza, ma la gente ha paura di loro perché due o tre fanno risse, dicono parolacce o danno noia alle ragazze, e allora per colpa di qualcuno ci passano tutti”. Sulla “zona 30” e sul mercatino all’aperto ogni venerdì la commerciante è netta: “Anche i residenti sperano che questi due progetti si avverino. Sono come San Tommaso, quando lo vedo ci credo”.