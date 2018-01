Comune, Zedda caccia Chessa: “Mai con chi parla di “razza” “

Crisi al Comune. Il sindaco Massimo Zedda caccia dalla Giunta l’assessore ai Lavori pubblici Chessa. Decisivo l’accordo tra il Psd’Az e la Lega di Salvini per le prossime politiche. L’annuncio in aula: “Ho protocollato il ritiro della delega all’assessore Chessa e le deleghe sono state conferite all’assessore Marras. È mancato il rapporto di fiducia e fatti accadimenti politiche che stanno interessando la vita politica nazionale. L’alleanza con Salvini crea imbarazzo molto forte. Troppe le distanze con chi parla di “razza”. Non mi candido alle politiche”, ha aggiunto il primo cittadini, “amo Cagliari e voglio stare a Cagliari. Non avrei accettato candidature. Mi sembra che i numeri per governare ci sono e non ci sono problemi di elezioni anticipate. Per quanto riguarda l’assessore Secchi”, ha concludo, “mi ha espresso contrarietĂ all’accordo Salvini e non è venuta meno la fiducia stretta”.

In aula il dibattito. Fabrizio Rodin, capogruppo Pd: “Questa maggioranza non può essere retta dalla Lega. Il Comune di Cagliari non è l’ultimo dei comuni della Sardegna. Non possiamo mettere la testa sotto la sabbia. Per noi questi sono valori non negoziabili e su temi come questi siamo disposti a tornare a casa”.

Ultima modifica: 23 gennaio 2018