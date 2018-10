Cagliari, Zedda su facebook: “Castello, conclusi i lavori per l’ascensore”

Conclusi i lavori per l’ascensore. L’annuncio su facebook del primo cittadino Massimo Zedda: “ Completati i lavori di riqualificazione dell’ascensore di Santa Chiara, nei prossimi giorni il collaudo tecnico. Il via libero definitivo per l’apertura al pubblico arriverà dall’Ustif, l’ufficio preposto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, appena ultimate le procedure necessarie”.

Nel frattempo, con il posizionamento della cabina in vetro prosegue l’intervento sull’impianto di viale Regina Elena.

Ultima modifica: 4 ottobre 2018