“Zedda, Cagliari non è Barcellona: via Roma pedonale sarà la vittoria definitiva dei centri commerciali”

Le automobili transitano ancora nelle 4 corsie tra i portici e l’area nella quale, in futuro, passerà la metropolitana. Ma le ruote stanno per abbandonare, per sempre, quel tratto di via Roma. Il Comune vuole rendere quella porzione di strada pedonale. E Rosario Palmeri, storico orologiaio, non ci sta: “Contrarissimo, hanno già provato l’anno scorso, è stato un fallimento anche se il Comune non lo ha mai ammessi. La via è uno snodo fondamentale per il traffico automobilistico, anche se le auto passeranno nel lato porto non si riuscirà mai a smaltire il traffico”, osserva Palmeri. “Per noi commercianti è già stato un disastro”.

“Qui non siamo a Barcellona o Madrid, gli anziani e la gente in generale, quando via Roma è stata resa pedonale, non sono più venuti”. Ma il percorso sembra ormai tracciato: “Tutti andranno nei centri commerciali dove, oltre all’aria condizionata, troveranno tanti parcheggi gratis, mentre qui ci stanno bombardando con le strisce blu. Se la gente non verrà più, la città morirà”.

