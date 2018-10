Zedda: “Allerta meteo cessata. Riaprono le scuole”

Domani riaprono le scuole. Il primo cittadino cagliaritano su facebook: “L’allerta meteo è cessata, da domani riapriranno le scuole, ma il primo pensiero è per la giovane madre che ha perso la vita e per la sua famiglia. Continuano le ricerche del giovane scomparso nella zona di Capo Ferrato e ci auguriamo che possa riabbracciare presto i suoi cari. Alle donne e agli uomini che, anche in queste ore, sono impegnati nel soccorrere le persone va il mio ringraziamento”

Ultima modifica: 12 ottobre 2018