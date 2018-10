Zac Efron in Sardegna conquistato da un gregge di pecore: il video è virale

Zac Efron, cantante, attore e produttore americano in Sardegna da alcune settimane per girare un documentario che tratterà del legame tra cibo e longevità dei sardi, che andrà in onda su Netflix, ha condiviso sul suo profilo Instragram un divertente video dove lo si vede in mezzo alla strada osservare divertito un gregge di pecore che torna al suo ovile con i pastori. Sicuramente non abituato ad assistere allo spettacolo scrive ironico “traffic these day”. Una bella pubblicità per l’Isola perché ha collezionato in meno 24 ore oltre 5 milioni di visualizzazioni. Solo alcuni giorni fa aveva condiviso una foto con i suoi fans ad Aritzo.

https://www.instagram.com/p/BoeYUMKlYFR/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=gadmye3e35qk

Ultima modifica: 4 ottobre 2018