“X Factor”, Luna Melis arriva terza: la 16enne di Uta conquista il podio tra gli applausi

Il sogno di Luna Melis, 16enne sarda di Uta, si infrange a pochi metri dal traguardo. La giovanissima rapper arriva terza, in una finale di “X Factor” diventata, per la vittoria, poco più che una formalità per Anastasio. Il talent di Sky poteva avere come vincitrice una delle future promesse della musica “made in Sardegna”.

Tanta la rabbia e la delusione dei fan di Luna Melis, ma è la stessa organizzazione di “X Factor” a riconoscere con tanto di post sulla pagina ufficiale di Facebook, il talento della ragazzina di Uta: “In bocca al lupo per la tua carriera, siamo sicuri che farai grandi cose”.

Ultima modifica: 14 dicembre 2018