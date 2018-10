Stasera su Sky Uno alle 21.15 ci sarà la prima diretta di XFactor12. In gara anche Luna Melis, 16enne di Uta, qualificata nel gruppo di Manuel Agnelli. E tutto il paese, assieme agli amici e ai fans, si prepara a televotarla. Da stasera Asia Argento non sarà più sul banco dei giudici, dopo le polemiche esplose in seguito alle accuse lanciate dal cantante Jim Bennet. Al posto della Argento Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale.

Ultima modifica: 25 ottobre 2018