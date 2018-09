Weekend in visita tra basiliche, colline e la Cagliari sotterranea

Un doppio appuntamento alla riscoperta di Cagliari, delle dominazioni fenicio-punica e romana, si terrà questo weekend per andare all’insegna del trekking urbano, per colline panoramiche, antiche necropoli, basiliche e sotterranei.

La prima visita è in programma sabato prossimo con raduno alle ore 15:30 in viale Sant’Avendrace davanti alla Croce Santa per andare a visitare Tuvixeddu e i sotterranei di guerra. Domenica mattina sarà la volta del colle di Bonaria, per visitare la basilica, la necropoli romana, i sotterranei della collina usata per estrarre la roccia e costruire le torri medievali di Cagliari.

L’iniziativa coinvolge tre associazioni; battezzata “a spasso nella storia di Karalis”, è stata ideata da Italtours e vedrà impegnati operatori turistici volontari. I tour saranno però a numero chiuso: sono adatti ai buoni camminatori e richiedono una fonte di luce individuale per poter partecipare alle passeggiate che dureranno ciascuna 3 ore. È infatti necessario comunicare la propria adesione tramite il sito: http://www.sardegnasotterranea.org o via whatsapp al 3398001616

