Maltempo in arrivo e ancora pioggia, fine settimana con l’ombrello nell’Isola. I primi rovesci, secondo gli esperti del meteo Sardegna, arriveranno già da sabato pomeriggio nel nord, algherese e sassarese, per poi attraversare tutta la regione. Domenica mattina leggero miglioramento del meteo, che però in serata sarà destinato a peggiorare. Probabili intensi rovesci e nubifragi.

Ultima modifica: 23 novembre 2018