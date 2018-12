“We Live in Christmas – Su Nadale de sa Sardigna” fa tappa a Dolianova

Seconda giornata per¬†“We¬†Live¬†in¬†Christmas¬†– Su Nadale de sa Sardigna”, la rievocazione itinerante del Natale in costume tradizionale sardo organizzata dalla¬†Compagnia Salto del Delfino.Domani (venerd√¨ 21 dicembre) alle 19.30¬†il cammino dell’Avvento nel Parteolla fa tappa a¬†Dolianova, dove nel sagrato della¬†Cattedrale di San Pantaleo¬†andr√† in scena¬†“La Visitazione-¬† Il sogno di Giuseppe”.

La scena √® tratta dal¬†passo del¬†Magnificat¬†contenuto nel primo capitolo del¬†Vangelo secondo Luca, nel quale viene descritto¬†il¬†cammino della Vergine verso la¬†casa¬†di¬†Zaccaria in Giudea, luogo dove incontrer√† la cugina Elisabetta (interpretata dall’attrice Titti Ibba).¬†Il¬†saluto tra le due donne, entrambe gravide, porta Elisabetta a pronunciare la benedizione per¬†il¬†frutto che¬†Maria¬†porta in grembo e per la sua fede nelle parole dell’Arcangelo Gabriele. Giuseppe, alla visione¬†di¬†Maria incinta, viene assalito dal¬†dubbio¬†e medita¬†di¬†ripudiarla, ma la visione¬†di¬†un angelo interviene per istruirlo prontamente sul Mistero.

Il tema culturale¬†del giorno¬†sar√† dedicato all’olio, essenza poetica. Tre ore prima¬†(alle 16.30)presso la sede dello stabilimento dell’oleificio Copar¬†(via Emilio Lussu 43), sar√† possibile visitare il frantoio e degustare i prodotti dell’azienda ospitante (ingresso a 5‚ā¨ per gli adulti, gratis per i bambini). Alle¬†20.15, al termine della recita, sar√† possibile partecipare alla visita guidata alla Cattedrale di San Pantaleo accompagnati dalla guida Alessandro Picciau (la visita ha un costo di 2‚ā¨ a persona, su prenotazione).

Sabato 22 dicembre¬†il cammino della manifestazione prosegue¬†nella¬†Chiesa del Santissimo Salvatore¬†a¬†Serdiana, dove verr√† rappresentato¬†‚ÄúL’editto del censimento – La partenza per Betlemme”.

Il progetto¬†nasce da un’idea del regista e direttore artistico¬†Nicola Michele¬†e vede come protagonisti gli attori¬†Raffaele Chessa,¬†Stefania Pisu¬†e¬†Franco Siddu, oltre che alcune tra le pi√Ļ importanti realt√† artistiche e culturali della zona e i musicisti¬†Mauro Cossu¬†(organetto) e¬†Riccardo Meloni¬†(launeddas, sulittu e trunfa).

Organizzato dalla¬†Cooperativa Sociale Salto del Delfino¬†con il sostegno¬†della¬†Regione Autonoma della Sardegna¬†e il patrocinio dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano,¬†“We Live in Christmas – Su Nadale de sa Sardigna”¬†coinvolge il¬†Gruppo Folk Citt√† di Dolianova, il¬†Gruppo Folk di Barrali,¬†Is Massaius di Santu Sidoru di Soleminis,¬†le¬†Pro Loco di Barrali e Soleminis¬†e un importante cast di musicisti, attori e comparse. Partner della manifestazione sono la¬†cooperativa degli olivicoltori del Parteolla (Copar)¬†e la¬†Cantina Audarya.¬†

La partecipazione agli eventi in cartellone è libera e gratuita.

I LUOGHI –¬†Il¬†Parte√≤lla¬†√® una¬†regione storica¬†della¬†Sardegna¬†sud-orientale.¬†Il territorio corrisponde a quello della¬†curatoria¬†di¬†Dolia¬†del¬†Giudicato di Cagliari.¬†Il nome Parteolla deriva dalla Curatoria (o¬†partes) di Dolia, detta anche¬†parte Olla. Situata nel Basso Campidano, ha come capoluogo¬†Dolianova¬†e anticamente √® stata anche sede della¬†diocesi.¬†L‚ÄôUnione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano rappresenta una rete territoriale di piccoli centri urbani contigui¬†in¬†associazione tra loro e comprende i comuni di¬†Serdiana,¬†Donori,¬†Settimo San Pietro,¬†Soleminis,¬†Barrali e¬†Dolianova. Il principio alla base della costituzione della rete di partenariato, oltre che quello di fornire adeguata rappresentativit√† della societ√† locale e dei settori coinvolti dalle ricadute del progetto, mira a fornire un importante contributo¬†in¬†termini di competenze tecniche specifiche per l‚Äôattuazione degli interventi, al fine di elevare la fattibilit√† del progetto¬†in¬†termini organizzativi e gestionali.

L’ORGANIZZAZIONE –¬†La cooperativa sociale¬†‚ÄúSalto del Delfino‚Ä̬†si propone¬†di valorizzare e¬†convogliare le innumerevoli risorse culturali presenti nel territorio del Parteolla nel quale opera da oltre dieci anni.¬†Fondata nel 2002, la compagnia svolge la propria attivit√† di produzione e distribuzione di spettacoli teatrali e conduzione di percorsi di educazione al teatro e laboratori espressivi nell’ambito del teatro sociale e della teatroterapia. Da anni rivolge le sue energie al teatro per l’infanzia e al teatro contemporaneo presentando i propri spettacoli presso le scuole di vario ordine e grado, nei comuni, biblioteche, centri di aggregazione sociale e vari enti pubblici e privati. La direzione artistica si snoda¬†in¬†un percorso di ricerca espressivo che contempla i vari linguaggi performativi: dal teatro alla danza, alla clownerie, con la commistione di impianti visuali e sonorit√† e che richiamano caratteri antropologici e elementi naturali. Alla base dei propri lavori vi sono molto spesso le scritture originali e una continua sperimentazione sul gesto e sul movimento. La direzione artistica √® affidata a Nicola Michele, formatosi presso la Civica Scuola d’Arte Drammatica di Cagliari e specializzatosi presso la Scuola di Formazione Triennale di Teatro e Teatroterapia diretta da Walter Orioli a Milano, e presso la Biennale di Venezia con il Maestro argentino Ricardo Bartis. Forte dell‚Äôesperienza maturata sul territorio, la Compagnia vuole coinvolgere le risorse umane e paesaggistiche all‚Äôinsegna di una maggiore visibilit√† e attrattivit√† turistica.¬†Salto del Delfino nel 2011 debutta al Fringe Festival di Edimburgo con lo spettacolo “Masses Man”, coproduzione con Theandric Teatro Nonviolento. Nel 2014 √® ospite al Festival OFF di Avignone con lo spettacolo di Fiore “Le prince et la rose”, che viene successivamente proposto in Corsica nel 2016 a cura dell’Ufficio Municipale del Turismo di Bonifacio. Lo spettacolo della compagnia¬†“Il principe e la rosa” √® stato proposto in lingua inglese al Kampala International Theatre Festival del 2017 in Uganda.

Ultima modifica: 20 dicembre 2018