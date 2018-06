Vortice di maltempo in arrivo sulla Sardegna, 24 ore tra temporali e grandinate

di Paolo Rapeanu

Sorpresa, l’antipasto dell’estate degli ultimi giorni è già bello che finito. Si passa dalle spiagge assolate alle corse sotto portici o balconi per ripararsi dall’acqua: sulla Sardegna è infatti in arrivo un mini vortice di maltempo. Forti raffiche di vento e qualche pioggerella stanno già investendo il Cagliaritano, ma la situazione è destinata ad un netto peggioramento. Il giorno segnato in “rosso” è quello di giovedì 7 giugno: fin dall’alba sono infatti previsti temporali, intensi soprattutto nelle aree centrali.

Ma anche Cagliari si prepara a dover fare i conti con gli ombrelli: stando ai principali portali meteo nazionali e internazionali, il maltempo avvolge l’Isola sino, almeno, alla giornata di venerdì. Aria ancora più fredda, nubifragi e, in alcuni casi, anche grandinate, sono all’orizzonte sin dalle prossime ore.

Ultima modifica: 6 giugno 2018