Volotea, rivoluzione a Cagliari: nuova base e 5 rotte esclusive low cost

di Paolo Rapeanu

Volotea, la compagnia aerea che collega città di medie dimensioni in Europa, e che recentemente ha tagliato il traguardo dei 20 milioni di passeggeri, sceglie Cagliari come quinta base italiana. Dal 2019 la compagnia porterà 2 Airbus A319 e lancerà cinque nuovi collegamenti alla volta di Marsiglia, Praga, Strasburgo, Palermo e Pescara. Salgono così a 15 le rotte disponibili, undici delle quali in esclusiva. Sono stimati anche “sessanta nuovi posti di lavoro legati all’apertura della base”, spiega, in anteprima a Cagliari Online, il presidente e fondatore di Volotea Carlos Munoz.

“La Sardegna è una delle regioni più importanti nelle strategie di sviluppo, a Cagliari garantiremo tutto l’anno una connettività tra il sud dell’Isola, il resto d’Italia e mete internazionali”. Dal 2019, quindi, Cagliari si aggiungerà alle basi operative di di Volotea in Italia. Oltre ai già esistenti collegamenti (Genova, Torino, Venezia, Verona, Ancona, Napoli, Bordeaux, Lione, Nantes e Tolosa) arriva Marsiglia con un collegamento a settimana da aprile e due in estate, Praga (2 volte alla settimana da giugno), Strasburgo (una volta alla settimana da maggio), Palermo (due voli a settimana da aprile) e Pescara con due voli a settimana da giugno.

Ultima modifica: 23 ottobre 2018