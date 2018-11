E’ atterrato a Pisa questo pomeriggio un Airbus A319 dell’aeronautica militare impegnato in un trasporto sanitario urgente di un neonato in imminente pericolo di vita. Era partito dall’aeroporto di Cagliari diretto alla Toscana per le cure necessarie al piccolo.

#UltimOra atterrato a #Pisa il velivolo Airbus A319 dell'#AeronauticaMilitare impegnato nel #TrasportoSanitarioUrgente da Cagliari di un neonato in imminente pericolo di vita#latuasquadrachevola pic.twitter.com/XOZ44OS6KL — Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) November 7, 2018

Ultima modifica: 7 novembre 2018