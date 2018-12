“Cancellato il volo Cuneo-Elmas: emigrati costretti a rinunciare al Natale in Sardegna”

Cancellato il volo Cuneo-Elmas: un centinaio di sardi resta e terra. “Le nostre previsioni, purtroppo, si sono avverate”, dichiara Stefano Maullu, eurodeputato Fdi, “nonostante la presentazione di diverse offerte per il bando di continuità aerea da e per la Sardegna, i disagi per i sardi che vogliono tornare a casa per il Natale continuano ad aumentare, divenendo sempre più seri. Ne è una prova ciò che è accaduto nelle scorse ore ai passeggeri del volo Cuneo-Elmas, rimasti a terra a causa del l’improvvisa cancellazione di un volo Ryanair diretto sull’isola. È del tutto inammissibile che i cittadini sardi debbano misurarsi continuamente con questi disagi, con l’evidente scarsità dei voli per la Sardegna, con il concreto rischio di rinunciare alle proprie festività in famiglia. Anche quest’anno, per la maggior parte dei sardi le festività natalizie saranno una vera e propria odissea. Queste persone meritano risposte rapide e precise, perché sono davvero stufe di essere illuse con le promesse legate all’aumento di voli e di collegamenti per l’isola. I sardi, come tutti gli altri italiani, devono poter avere il diritto di trascorrere il Natale in famiglia, a casa loro. È arrivato il momento che il governo dia risposte immediate, perché la situazione sembra ampiamente sfuggita di mano”.

Ultima modifica: 21 dicembre 2018