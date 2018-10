Volo Cagliari-Roma con sorpresa: “Posto prenotato con prioritÃ  sporco di vomito”

E pensare che aveva pure pagato la priorità per il volo Cagliari Roma, che non contemplava certo di trovarsi di fronte uno spettacolo nauseabondo: vomito sul sedile e sul pavimento. La disavventura raccontata su facebook dalla cagliaritana Sara Giada Gerini, 37 anni, nota per la sua battaglia “facciamoci sentire”. Lei è infatti sorda dalla nascita, ed è fortemente impegnata in diverse attività riguardo ai diritti delle persone con questa disabilità. Dopo aver fatto presente alla hostess l’impossibilità di sedersi in quel posto è stata trasferita nei posti vicino all’uscita di sicurezza, non idonei per lei perché con la sua sordità non avrebbe potuto sentire le eventuali istruzioni vocali.

E’ lei stessa a raccontare quanto accaduto “Volo per Roma.Vado verso il mio posto prenotato con priorità pagata. La sorpresa: Residui di vomito sul sedile e pavimento invaso! Mi viene da fare altrettanto di fronte a tanto “spettacolo”..La compagnia non ha provveduto a pulire e di fronte alle mie educate rimostranze la risposta è stata: “Non possiamo farci nulla”. Non mi ci siedo e chiedo un altro posto vicino al finestrino.Devo attendere che salgano tutti i passeggeri e aspettare l’eventuale disponibilità di un altro posto. Sono in imbarazzo e mi sento quasi in colpa per tanto disagio alla compagnia.Certo un bel servizio direi.. Alla fine mi trovo in uno dei posti per l’uscita di sicurezza. In teoria, non potrei starci con la mia sordità e le eventuali istruzioni VOCALI, in caso malaugurato di bisogno, non potrei capirle. Faccio sorriso di circostanza e spero vada tutto bene. Non vorrei creare altri problemi al personale”.

Chiosa ironica, nonostante tutto, “buon volo!”

