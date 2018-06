Volo Air New Zealand costretto ad atterrare dopo un incendio del motore

Brutta avventura per i passeggeri di un volo della “AN AIR New Zealand”. L’aereo è stato costretto a fare uno scalo tecnico nell’aeroporto di di Napier, sulla costa orientale dell’Isola del Nord perchè del fuoco usciva da un motore. Subito dopo il decollo, il pilota ha chiesto l’atterraggio di emergenza. A bordo del volo NZ5018 erano presenti 71 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio. Sono intervenuti i vigili del fuoco, personale dello scalo neozelandese e i sanitari per verificare le condizioni dei presenti. La compagnia di bandiera ha garantito l’assistenza ai passeggeri. Fuoco e il fumo sono tra gli incidenti più pericolosi a bordo degli aerei, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,e sono quindi sempre trattati preventivamente dagli equipaggi come emergenza di alto livello, anche se successivamente si scopre che il problema è innocuo. Un atterraggio immediato è la procedura standard a meno che la fonte del fumo non possa essere localizzata e arrestata immediatamente.

Ultima modifica: 24 giugno 2018