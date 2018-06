Via al taglio ai vitalizi: ex parlamentari in rivolta

Taglio ai vitalizi, oggi il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico ha presentato la proposta per il taglio dei vitalizi. Prevede il ricalcolo secondo il metodo contributivo dell’attuale sistema di assegni erogati dalla Camera agli ex parlamentari. Saranno mille e 338 i vitalizi che saranno tagliati: per la maggioranza dei casi dal 40 al 60%. Il risparmio è stato calcolato in 40 milioni di euro all’anno, 200 milioni di euro a legislatura.

Ma gli ex parlamentari protestano definiscono il provvedimento un monumento all’illegalità e minacciano la class action.

“Ho saputo che gli ex parlamentari minacciano un’azione civile e amministrativa contro i nostri in ufficio di presidenza alla Camera perché gli stiamo togliendo il privilegio del vitalizio. È il mondo alla rovescia”, replica il ministro del Lavoro Di Maio, “è il popolo italiano che dovrebbe fare una class action contro questi nababbi a carico nostro per farci restituire tutto quello che si sono intascati in questi anni. Si devono mettere in testa che il loro non è un diritto acquisito, ma un privilegio rubato. Spero che si ravvedano e accettino con serenità la fine dell’era dei privilegi. Farà bene anche alla loro salute”.

Ultima modifica: 27 giugno 2018