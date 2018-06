Violento scontro sulla SS 131, gravissima una giovane di 22 anni

Schianto sulla SS 131, giovane gravissima.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4 nel tratto stradale tra Sestu e San Sperate, in direzione Sassari. La giovane, 22 anni, alla guida di una Fiat Panda, non è riuscita a evitare una delle due auto coinvolte poco prima in un tamponamento e si è scontrata con una Bravo, ferma nella corsia di emergenza. La ragazza è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stata estratta tempestivamente dai vigili del fuoco.

E’ stata soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale Brotzu in condizioni molto gravi.

Sul posto anche i carabinieri.

Ultima modifica: 23 giugno 2018