Violento acquazzone su Assemini, la cittÃ  colpita dal nubifragio nella notte: paura in corso America

Violento acquazzone su Assemini, la città colpita dal nubifragio nella notte: paura in corso America, completamente allagato insieme alla zona di via Cagliari. I vigili del fuoco stanno intervenendo su oltre 200 punti della Città Metropolitana di Cagliari, ad Assemini la situazione è definita “molto preoccupante”. “Ricaschiamo nell’incubo dell’alluvione- spiega il consigliere comunale Psd’Az Gigi Garau- c’è da rimarcare la criticità dei canali di deflusso che circondano l’abitato di Assemini che sono in uno stato di manutenzione pietoso. Davanti a queste precipitazioni non si può fare molto, ma i canali andrebbero puliti ben prima dell’autunno”.

Ultima modifica: 10 ottobre 2018