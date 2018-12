Violentava e maltrattava il fratello disabile: 67enne arrestato a Mogoro

L’accusa è tremenda: violenze sessuali e maltrattamenti nei confronti del fratello disabile mentale. Un 67enne di Mogoro, le cui generalità non sono state diffuse, è stato arrestato il 6 dicembre scorso dai carabinieri dopo 2 mesi di indagine. L’arresto in flagranza di reato: l’uomo stava aggredendo il fratello minore impugnando uno sgabello in legno. Ora si trova in carcere. Il tribunale dovrà esprimersi sulla detenzione o dovrà stabilire l’eventuale sulla misura alternativa. La vittima degli abusi è ancora a casa sua: l’uomo è seguito dai servizi sociali del paese.

en.ne.

Ultima modifica: 20 dicembre 2018