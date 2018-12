Villa Tigellio, Orto botanico e Anfiteatro: sì al “percorso romano” di Cagliari

Un percorso romano che dalla Villa di Tigellio, attraverso l’Orto botanico giunga all’Anfiteatro, passando da un varco dell’attuale muro divisore, in prossimità del “pozzo romano”. Tutto nella mozione depositata in consiglio comunale da Raffaele Onnis e Giorgio Angius, consiglieri comunali dei Riformatori. L’idea, messa nero su bianco nel documento, è quella di predisporre un biglietto d’ingresso unico per i visitatori del percorso.

E l’Anfiteatro potrebbe anche essere inserito in un parco unico assieme ai giardini del San Giovanni di Dio (separato dall’orto botanico solo da un vecchio muro), il cui utilizzo futuro è in discussione proprio questi giorni. I progetti vengono studiati su tavoli tematici ai quali siedono i rappresentanti del Comune, della Regione, della Sovrintendenza e dell’Università.

en.ne.

Ultima modifica: 3 dicembre 2018