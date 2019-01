Momenti di vero panico questa notte a Villasor per un incendio divampato in un’abitazione in via Piemonte. Le squadre dei vigili del fuoco del comando di Cagliari sono intervenute attorno alle 2:30. Col supporto di un’autobotte hanno impiegato diverse ore per domare il rogo, riuscendo anche a salvare un cane che si trovava all’interno della casa. Le cause che hanno scatenato le fiamme sono in corso di accertamento.

Ultima modifica: 5 gennaio 2019