Villasor, residenti accerchiati dall’acqua a Ponti e Pedra. Il VIDEO choc: “Parti prima che venga via il ponte…”. I residenti fanno la cronaca in diretta nel VIDEO a Casteddu Online: guardate e sentite com’è la situazione a Villasor, dove il fiume è straripato e le strade sono state allagate alla periferia del paese. Le immagini descrivono lo stato di emergenza, per fortuna ora ha smesso (momentaneamente) di piovere. Il VIDEO di Massimo Tuveri.

Ultima modifica: 4 novembre 2018