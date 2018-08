Villasor piange Roberto Corda: “Addio, volontario dal cuore d’oro: mancherai a tutti”

Grande commozione a Villasor per la scomparsa di Roberto Corda. Quarantanove anni, nato e vissuto nel Comune dell’Area vasta cagliaritana, conosciuto da tutti per la sua grandissima umanità. Per tanti anni ha fatto il volontario a bordo delle ambulanze, e come lavoro faceva l’Oss, assistendo soprattutto anziani. Tantissimi i messaggi di cordoglio su Facebook, e anche nel gruppo “Villasor Punti di Vista”. Centinaia le persone che hanno voluto tributargli, anche virtualmente, un ultimo saluto.

Molto commosso un caro amico del 49enne, Marco Faedda. Contattato da Cagliari Online, spiega che “per oltre quindici anni abbiamo condiviso l’impegno, da volontari, a bordo delle ambulanze. L’ho visto per l’ultima volta ieri mattina in un mini market, era sorridente come sempre. Un uomo dal cuore d’oro, lo dico con la massima sincerità”, spiega Faedda, 52 anni e un lavoro come manovale, “sempre pronto a sorridere e ad aiutare tutti. Ha assistito amorevolmente tanti anziani da quando era diventato Oss. Roberto mancherà a tutta Villasor, ho ancora impresso in mente lui, a bordo del suo scooter, mentre mi saluta”.

