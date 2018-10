Villasor, aggrediscono un dipendente di un’azienda agricola e poi scappano con un trattore

Misteriosa aggressione in un’azienda agricola a Villasor: indagano i carabinieri. Nel primo pomeriggio di oggi presso un’azienda agricola in localit√† “Is Murdegus” due uomini, in corso di identificazione, hanno aggredito per motivi ancora al vaglio, un dipendente della stessa, allontanandosi poi con un trattore presente sul posto. Vistisi inseguiti dai proprietari i due hanno abbandonato il trattore allontanandosi. Indagini in corso da parte dei militari della compagnia di Sanluri.

Ultima modifica: 6 ottobre 2018