Chi non sognerebbe di nuotare in mare insieme ai delfini? La bellissima esperienza l’hanno potuta provare i bagnanti che ieri si trovavano nella spiaggia di Campulongu a Villasimius. Non è certo esperienza da tutti giorni poter ammirare in tutto il loro splendore questi esemplari che sguazzavano a pochi metri da loro in spettacolari danze. “Un’emozione unica” ha commentato Stefano Gaudino che ha ripreso la scena condividendola su facebook.

Posted by Stefano Gaudino on Wednesday, August 29, 2018

Ultima modifica: 30 agosto 2018