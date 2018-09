Villasimius, sostituzione della condotta della provinciale 17: possibili disservizi

Domani le squadre di Abbanoa eseguiranno un urgente intervento di manutenzione lungo l’acquedotto sud-orientale che alimenta il centro abitato di Villasimius. All’altezza della chiesa campestre di Santa Maria, poco prima dell’ingresso del paese, è necessario sostituire il tubo che attraversa la strada provinciale 17 interessato da un’improvvisa rottura. I tecnici del Gestore hanno approntato un piano per limitare i disservizi nell’erogazione ed evitare disagi alla circolazione.

Erogazione garantita. L’erogazione all’utenza, durante le fasi di lavorazione che richiederà circa 10 ore di tempo, sarà garantita dalle scorte che si stanno accumulando nei serbatoi al massimo della loro capienza e dalle manovre in rete che le squadre effettueranno. Eventuali cali di pressione potrebbero verificarsi di notte, ma saranno eliminati con il riapertura dell’acquedotto che consentirà di ripristinare nuovamente i livelli nei serbatoi.

Lavori senza scavo. Per quanto riguarda la viabilità, il piano d’intervento messo in campo dai tecnici di Abbanoa consentirà di evitare il taglio stradale e di conseguenza saranno evitate limitazioni alla circolazione lungo la provinciale 17. Già da questo pomeriggio sono state avviate le operazioni di scavo ai bordi della strada che consentiranno domani di sfilare il tratto di condotta danneggiata (una tubatura in acciaio lunga 25 metri del diametro di 400 millimetri) e sostituirla con una nuova condotta. Le operazioni inizieranno all’alba e si protrarranno per circa 10 ore. Terminata la saldatura del nuovo tratto, i tecnici di Abbanoa procederanno alla riapertura graduale dell’acquedotto.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

Ultima modifica: 11 settembre 2018