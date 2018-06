Gravissimo incidente oggi attorno all’una a Villasimius in via Raffaello. Una moto, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un’auto. E’ rimasto ferito gravemente il centauro che ha riportato un trauma importante. Sul posto è intervenuto prontamente il personale del 118, l’uomo in codice rosso è stato poi trasportato all’ospedale Marino con l’elisoccorso.

Ultima modifica: 13 giugno 2018