Villasimius nella top 100 mondiale delle città “green”, spicca Capo Carbonara

Villasimius tra le 100 destinazioni più sostenibili 2018 al mondo, assieme a località celebri e rinomate a livello globale come Niagara Falls in Canada, Fernando de Noronha in Brasile e Vail in Colorado. L’ingresso del Comune di Villasimius e dell’Area Marina Protetta “Capo Carbonara” nella prestigiosa lista che rende merito agli sforzi delle destinazioni turistiche che perseguono un turismo responsabile e sostenibile in linea con gli standard internazionali, unica italiana assieme a Cogne (Valle d’Aosta), è stato possibile grazie al supporto scientifico dell’Università di Cagliari. “La lista Top 100 riconosce le destinazioni turistiche che hanno lavorato duramente per fare la differenza e che prendono sul serio la sostenibilità”, afferma il direttore dell’AMP, Fabrizio Atzori. “Per entrare nel ristretto gotha delle località più sostenibili abbiamo dovuto fornire informazioni dettagliate sulla destinazione e sugli sforzi per rendere la destinazione e i suoi stakeholder più sostenibili a beneficio dei visitatori, delle comunità locali e del mondo”, spiega Atzori.

Per essere ammesse, le località candidate hanno dovuto chiarire in che modo sono riuscite a soddisfare i 100 criteri riconosciuti a livello mondiale dagli standard stabiliti dal Global Sustainable Tourism Council and Green Destinations. Le candidature sono state valutate dal Sustainable Top 100 Team, dai membri del Top 100 International Committee e da esperti nazionali. I vincitori riceveranno la certificazione ufficiale in occasione dell’International Tourism Bourse (ITB) Earth Award, la cerimonia di premiazione delle 100 destinazioni più sostenibili, che si terrà il 6 marzo 2019 all’ITB Berlin, la fiera mondiale più prestigiosa del settore viaggi. “Questo riconoscimento, nell’anno in cui l’Area Marina Protetta compie 20 anni, è la conferma che la scelta del turismo sostenibile fatta due decenni fa è quella giusta”, afferma il sindaco di Villasimius, Gianluca Dessì. “Oggi più che mai siamo consapevoli del fatto che la natura è nostra ricchezza – aggiunge Dessì – e questa amministrazione continuerà a portare avanti tutte le azioni necessarie per preservarla e sviluppare un turismo sempre più sostenibile”.

Ultima modifica: 21 dicembre 2018